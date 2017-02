RTL Passion 20:40 bis 21:05 Comedyserie Mein Leben und ich Familiengeheimnisse D 2004 Merken Alex inspiziert ihr altes Baumhaus aus Kindertagen und beschließt, es als Rückzugsort zu reaktivieren. Von den Baumgipfeln aus hat man einen perfekten Blick in den Garten, und prompt beobachtet die perplexe Alex, wie ihr Vater und Claudia einander umarmen. Als Alex Claudia deshalb zur Rede stellt, erfährt sie die merkwürdigen Hintergründe des Geschehens: Claudia beichtet Alex, dass ihre Mutter mit einer kleinen Geldsumme, die Hendrik Claudia mal für eine Taxifahrt geliehen hatte, so lange an der Börse spekuliert hat, bis eine stattliche Summe zusammengekommen ist. Dieses Geld hatte Claudia nun Hendrik überreicht. Jetzt hätte Hendrik eigentlich Geld genug, um Anke die lang ersehnte Tahitireise zu spendieren, doch er steht vor dem Problem, dass der Gewinn ausgerechnet mit Rüstungsaktien gemacht wurde, was die friedensbewegte Anke zur Weißglut bringt. Darüber hinaus hasst Anke nichts mehr, als wenn Hendrik hinter ihrem Rücken Geheimnisse hat... Statt Flugreise ist also Ehekrach angesagt. Eine Versöhnung ist erst in Sicht, als Hendrik schließlich einwilligt, Claudias Mutter das Geld zurückzugeben. Doch erstaunlicherweise gestaltet sich die Rückgabe des Geldes weitaus schwieriger als gedacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex) Nora Binder (Claudia) Maren Kroymann (Anke) Gottfried Vollmer (Hendrik) Frederik Hunschede (Sebastian) Sebastian Kroehnert (Niko) Ihsan Ay (Efe) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Yannick Posse, Paula A. Roth, Mark Werner