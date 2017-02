RTL Passion 20:15 bis 20:40 Comedyserie Mein Leben und ich Die Landpartie D 2004 Merken Endlich hat Alex wieder einmal Grund für gute Laune: Sie plant ein einsames Wochenende auf dem Land, hat eine abgelegene Waldhütte angemietet und will ganz in Ruhe Fotos von einem Waldstück machen, das bald abgeholzt werden soll. Auch Anke und Basti haben einen Wochenendausflug vor, so dass Hendrik ganz alleine zu Hause sein wird, was für ihn eine durchaus angenehme Aussicht ist. Er plant eine ausgiebige Puzzlesession. Weder Alex noch Hendrik ahnen, dass das Wochenende einen ganz anderen Verlauf nehmen wird, als erwartet. Während Hendrik angesichts der ungewöhnlichen Tatsache, dass sein Puzzle ganz offenbar ein Puzzleteilchen zuviel hat, am einsamen Wochenende einen mentalen Zusammenbruch zu erleiden droht, bahnt sich in Alex' Leben ein wirklich bewegendes Ereignis an - statt ungestörter Einsamkeit erlebt sie auf ihrer Landpartie den ersten Sex! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex) Nora Binder (Claudia) Maren Kroymann (Anke) Gottfried Vollmer (Hendrik) Frederik Hunschede (Sebastian) Sebastian Kroehnert (Niko) Toni Snetberger (Daniel Kaminski) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Yannick Posse, Paula A. Roth, Mark Werner