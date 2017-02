RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Royal Pains Unter den Wolken USA 2011 Merken Hanks neue Patientin Jess ist eine alte Bekannte aus New York. Er hatte ihren Freund, den rund um die Uhr arbeitenden Börsenmakler Harry, noch in seiner Zeit als Notaufnahmearzt in Brooklyn behandelt - leider vergeblich. Das völlig unerwartete Ableben ihres Freundes hatte Jess dazu gebracht, ihr Leben von Grund auf umzukrempeln, ihren eigenen Börsenjob aufzugeben und eine Flugschule in den Hamptons zu eröffnen. Aber obwohl Jess die gesamten Medikamente abgesetzt hat, die sie in New York noch brauchte, um ihren stressigen Alltag zu überstehen, und ihr die entspannte Tätigkeit als Fluglehrerin großen Spaß macht, hat sie ernsthafte gesundheitliche Probleme. Hank tippt zunächst darauf, dass es sich bei ihren Kreislaufproblemen und Schwindelattacken um Entzugserscheinungen handeln könnte, da seine Patientin in New York immer einen beachtlichen Medikamentencocktail geschluckt hat. Deshalb erteilt er ihr zunächst einmal absolutes Flugverbot, was natürlich auf erheblichen Protest bei Jess stößt. Als ihr Zustand sich aber trotzdem zunehmend verschlechtert, wächst in Hank allmählich der Verdacht, dass es vielleicht noch eine ganz andere Ursache für die Probleme seiner Patientin geben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Jill Flint (Jill Casey) Rupak Ginn (Rajan Bandyopadhyay) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Originaltitel: Royal Pains Regie: Constantine Makris Drehbuch: Michael Rauch, Constance M. Burge Kamera: David Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12