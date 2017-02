RTL Passion 15:55 bis 16:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Elena ist gerührt, als Gerner ihr bei KFI eine Stelle als Übersetzerin anbietet und erneut klarstellt, dass sie zu seiner Familie gehört. Elena, in der Gefühle für Gerner erwachen, gelingt es, Gerner zu einem privaten Essen zu überreden. Gleich nach seiner Geschäftsreise wollen sie ein neues spanisches Restaurant ausprobieren. Als Elena glauben muss, dass Gerner auf dem Weg zu seinem Termin verunfallt ist, macht sie sich große Sorgen. Erst als es Entwarnung gibt, atmet sie auf - und betrachtet versonnen ein Foto von ihm, das sie unerwartet in einer Zeitschrift entdeckt. Sie scheint fast ein wenig verliebt und ahnt nicht, dass Gerner zur selben Zeit Heinrichs näherkommt. Emily ist von Pauls Geständnis überrumpelt und verabredet sich mit ihm. Immerhin hat dieser Handwerker es geschafft, dass sie an ihrem Hochzeitstag nicht die ganze Zeit traurig an Tayfun denken musste. Dann erfährt Emily von Pauls Himalaya-Plänen, und ihr Tayfun-Trauma kommt wieder hoch. Sie versetzt Paul und zieht sich zurück. Paul will Emily aber nicht einfach aufgeben und macht ihr klar, dass er da ist. Was immer daraus wird... Maren, Jasmin und Anni wissen nicht, wie sie die Journalistin davon abhalten sollen, zu Katrin nach Schweden zu fahren. Erst als Anni in Peters einen Flirt wiedererkennt, schmiedet das Trio einen Plan, wie sie die lästige Journalistin endlich loswerden können. Anni spielt sich an Peters ran und lässt sie glauben, dass Katrin doch auf den Malediven ist. Ihr Plan geht auf und Katrin kann in Ruhe in Tills Nähe bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten