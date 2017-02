Xenia hat große Probleme mit der Villa. Moritz macht ihr klar, dass sie für die Sanierung Profis braucht, doch Xenias Stiftungsbudget ist knapp. Als Senta für einen Fleckenmittel-Werbespot dringend eine heruntergekommene Location sucht, glaubt Moritz, Xenia mit den Einnahmen einen Gefallen zu tun und schlägt die Villa als Drehort vor. Xenia, die davon nichts weiß, findet plötzlich einen scheinbar Toten in ihrer Villa. Cora überlegt, auf Gerners Angebot einer außergerichtlichen Einigung einzugehen. Sie hat Angst, vor Gericht zu verlieren. Nico hingegen bekommt Skrupel, Cora vor Gericht zu verleumden. Doch zu spät. Cora will zu ebenso unfairen Methoden greifen wie er. Martin nimmt Flos Heiratsantrag an. Als Sonja davon erfährt, fürchtet sie, ihren Bruder an Flo zu verlieren. Sie will die Hochzeit verhindern. Doch Martin hält zu Flo. Als Sonja sich erinnert, dass beide katholisch sind und Flo bereits einmal verheiratet war, kommt ihr eine teuflische Idee. In Google-Kalender eintragen