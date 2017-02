RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Mit dem Rücken zur Wand E 2002-2005 Merken Nachdem sie seit Wochen keine Gehälter ausbezahlt bekommen haben, sieht die finanzielle Situation der Lehrer alles andere als rosig aus. Diana und Cristóbal sind mit ihrer Miete bereits einen Monat im Rückstand, und J.J. hat noch nicht einmal genügend Geld für ihren Handwerker, der ihr daraufhin wutentbrannt die komplette Wohnung zerlegt. Ein ganz anderes Problem hat Horacio: Alicia äußert wiederholt den Wunsch nach einer festeren Beziehung. Doch obwohl er sie von ganzem Herzen liebt, kann er sich einfach nicht auf eine engere Bindung einlassen. Unterdessen nehmen einige Schüler, darunter auch Roberto, Lola, Pedro und Silvia, an einem Casting für "All That Jazz" teil. Am Tag der zweiten Castingrunde hat die Schule jedoch eine Charityveranstaltung für kranke Kinder organisiert, und die Schüler sollen unter der Leitung von Ingrid im Krankenhaus auftreten. Roberto, Lola, Pedro und Silvia entscheiden sich jedoch für das Casting und lassen Ingrid ganz alleine auf der Bühne stehen. Das bleibt von Carmen nicht unbemerkt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal