RTL Passion 07:15 bis 08:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Blind Date E 2002-2005 Merken Marta ist verliebt in Roberto, der sich jedoch mehr für ihre Zimmergenossin Veronica interessiert. Als Veronica sich mit Roberto treffen will, schließt Marta sie kurzerhand im Badezimmer ein, geht selbst zu Roberto, verbindet ihm die Augen und verbringt eine heiße Nacht mit ihm. Als Roberto jedoch schließlich bemerkt, mit wem er da im Bett liegt, ist die Katastrophe unausweichlich. Juan ist am Boden zerstört: Seine Mutter ist gestorben, und er verfügt noch nicht einmal über genügend Geld, um sie anständig beerdigen zu lassen. Während die Lehrer deshalb Geld für ihn sammeln, bekommt Roberto die Chance auf einen Plattenvertrag, und Lola und Pedro beschatten Puri, die tatsächlich weiterhin als Prostituierte zu arbeiten scheint. Als Lola aber ihren Vater Román hinzuholt, gelingt es Puri, die Sache so hinzustellen, als sei sie in fraglichem Hotel nur als Putzfrau beschäftigt. Dann taucht jedoch ihr Zuhälter Paulino auf und verlangt sein Geld... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.