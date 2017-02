RTL Plus 20:35 bis 21:00 Comedyserie Ritas Welt Die Wasserschlacht D 1999 Stereo Merken Im Supermarkt gibt es mal wieder Stress. Denn Schumann will, dass die Inventur in diesem Jahr während der Geschäftszeiten durchgeführt wird. Damit ist die Belegschaft überfordert. Allein Ritas Einsatz haben es die Mitarbeiter zu verdanken, dass kein Chaos ausbricht. Dafür rebelliert die Familie. Horst ist sauer, weil Rita derart viele Überstunden macht und schlägt vor, einmal so richtig auszuspannen. Die Kollegen haben sogar eine Idee für die Freizeit der Kruses: Kevins Eltern besitzen einen Wohnwagen, der am Wochenende frei wäre. Erst will Rita nicht so recht, als aber Schumann sie provoziert, wie reibungslos die Inventur doch funktioniert habe, sagt sie trotzig zu. Rita macht blau, wird von den Kollegen gedeckt und freut sich auf ein paar ruhige Tage auf dem Campingplatz. Zwar gibt es hier jede Menge Holländer, dafür aber keinen Schumann. Glaubt Rita jedenfalls. Allerdings hat Kevin den Wohnwagen dummerweise auch dem Filialleiter versprochen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Jasmin Schwiers (Sandra Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisela Wiemers) Georg Alfred Wittner (Metzger Bernie) Marius Theobald (Markus Kruse) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Greg Antonacci, Peter Freiberg, Michael Gantenberg, Thomas Koch Kamera: Günter Handwerker Musik: Guntmar Feuerstein