RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Ein Freund der Familie D 1999 Stereo Merken Rita ist besorgt über Markus' neue Freundschaft zu seinem Schulkameraden Konrad. Als Sohn reicher Eltern bekommt er viel Taschengeld, teure Kleidung und hat immer die besten Computerspiele. Eines Tages kommt Markus nach Hause und fragt, ob er mit Konrad und seinen Eltern in den Urlaub fahren darf. Rita verbietet es ihm, zumal sie die Familie gar nicht kennt. Doch das ändert sich, als Konrads Eltern Rita und Horst zum Essen einladen. Bei Hummer und Champagner in der Villa von Konrads Eltern platzt Rita der Kragen. Sie fühlt sich gedemütigt und vorgeführt. Auf gar keinen Fall darf ihr Sohn Markus mit diesen Leuten in den Urlaub fahren. Doch am nächsten Tag kommen ihr Zweifel, ob sie sich richtig verhalten hat, da Konrad nicht mehr mit Markus spielen will. Spontan lädt Rita daraufhin Konrads Eltern zum Essen ein, ohne jedoch irgendetwas Essbares im Kühlschrank zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Jasmin Schwiers (Sandra Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Martin Rips, Peter Freiberg Kamera: Günter Handwerker Musik: Guntmar Feuerstein