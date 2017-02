RTL Plus 19:00 bis 19:25 Show Ruck Zuck D 2016 Stereo Merken Bei "Ruck Zuck" treten jeweils zwei Teams mit fünf Spielern gegeneinander an. Es gilt, vorgegebene Begriffe so zu umschreiben, dass die jeweiligen Teammitglieder sie erraten. Dabei dürfen bestimmte Wörter nicht genannt oder Schlüsselworte nur einmal verwendet werden. Das Team, das über vier Runden die meisten Punkte erspielt, erreicht das Finale. Ein Team kann fünfmal seinen Titel verteidigen und somit sechsmal im Finale stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Geissen Originaltitel: Ruck Zuck