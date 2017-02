DW (Europe) 16:15 bis 17:00 Dokumentation Gerhard Richter Painting D 2011 Merken Der 1932 in Dresden geborene Maler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter zählt zu den international bedeutendsten Künstlern der Gegenwart. In seinem Atelier, wo er an einer Serie großer abstrakter Bilder arbeitet, gewährt er einmalige Einblicke in sein Schaffen. Der Film lässt den Zuschauer am spannungsgeladenen Entstehungsprozess teilhaben. Wir sehen, wie Richter malt, wie er seine Bilder betrachtet und beurteilt, wie er überlegt, abwartet, verwirft, überarbeitet, manchmal auch zerstört und neu beginnt. Dabei erweitert und verändert sich der Blick auf die Leinwand. Die Bilder werden selbst zu Protagonisten. Ein eindringliches Porträt eines Künstlers bei der Arbeit und gleichzeitig ein faszinierender Film über das Sehen selbst. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gerhard Richter Painting