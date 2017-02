History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Verbotener Rausch: Opium & Heroin USA 2014 Stereo 16:9 Merken In manchen Kulturen wurde Mohn einst als göttlich verehrt. Später wurden daraus Drogen wie Morphium, Opium und Heroin hergestellt. Als Kreativität anregendes Mittel wurde Heroin einst von der Oberschicht geschätzt, zeigte aber bald seine Begleiterscheinungen und sein Suchtpotential. 1914 wurden Heroin und Opium in den USA verboten und Morphium nur noch als Medikament zugelassen. Doch das Verbot hat die Nachfrage nur gesteigert. Unter Vietnamsoldaten, Hollywoodgrößen und im Silicon Valley florierte die Droge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hooked: Illegal Drugs