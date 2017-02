History 22:20 bis 22:45 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Außen hui, innen pfui USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der frühere Gitarrist von Guns & Roses, DJ Ashba, kommt mit einem Lamborghini Murcielago, Baujahr 2004, bei Count's Kustoms an. Er will ihn zum ultimativen Männerauto tunen lassen, aber Danny muss sicherstellen, auch etwas Besonderes für DJs Frau einzubauen. Ryan und Paulie versuchen auf der Straße eine klassische Corvette zu kaufen, die zwar toll aussieht, aber innen eine Katastrophe ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 244 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 129 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 109 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 44 Min.