American Pickers - Die Trödelsammler Himmlisches Zuckerwasser USA 2016 In Texas scheint nicht viel zu holen zu sein, bis Danielle ein paar tolle Tipps hat. Zunächst besuchen die Jungs die Fabrik, in der die ersten "Dr. Pepper"-Limonaden abgefüllt wurden. Hier stoßen sie auf eine Lagerhalle, die mit Limonaden-Erinnerungsstücken gefüllt ist. Dann sehen sich die Jungs ein Lagerhaus an, in dem sie verblüffende Artefakte finden. Die Besitzer Max und Henry wollen sich von einigen Stücken trennen, aber beim Verhandeln sind sie knallhart. Außerdem sucht der Möchtegerncowboy Frank in San Antonio nach dem perfekten Cowboyhut. Originaltitel: American Pickers