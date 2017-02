History 14:45 bis 15:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Katana USA 2015 Stereo 16:9 Merken In der neuen Serie treten vier Waffenschmiede gegeneinander an, um 10.000 Dollar und den Titel des "Forged in Fire"-Champions zu gewinnen. In drei anspruchsvollen Disziplinen müssen die Teilnehmer tödliche Waffen schmieden. Ihre Arbeit wird einem Test unterzogen und wer nicht überzeugt, wird nach Hause geschickt. In der letzten Runde müssen die beiden verbliebenen Schmiede eine der bekanntesten Waffen, ein japanisches Katana, anfertigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rich Greenwood (Competitor) Matthew Parkinson (Himself - Competitor) Matthew Parkinson (Himself) Originaltitel: Forged in Fire Musik: Justin Crosby Altersempfehlung: ab 12