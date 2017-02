History 08:25 bis 09:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler In Hülle und Fülle USA 2015 Stereo 16:9 Merken J.R., ein Lehrer aus Indiana, gibt zu, dass seine Sammlung außer Kontrolle geraten ist. Da er einen vollgepackten Keller und ein überquellendes Lager hat, unterstützen ihn die Jungs gern beim Verkleinern. Mikes Begeisterung für eine Retro-Uhr führt zu einem Fehler, aber die größte Hürde besteht darin, dass J.R. nichts verkaufen will, von dem er nicht zwei Exemplare hat. In Ohio gibt es viele Angebote im Haus eines früheren Schaustellers. Doch während die Jungs einen warmen Empfang von dem Sammler Dan erhalten, bringt die Auswahl unerwartete Hindernisse mit sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12