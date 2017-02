History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Weißes Gold USA 2016 Stereo 16:9 Merken Tom versucht, sein bisher schlimmstes Defizit auszugleichen, doch sein verzweifelter Versuch, einen Bären zu jagen, bringt ihn auf gefährliches Terrain. Rich nimmt seinen jährlichen Posten als Bewacher der Ranchen in Ruby Valley ein, die er während der Kalbungszeit im Auge behalten soll, und bald begegnet er einem Killer. Eustace reitet zur Grenze zwischen Carolina und Virginia, um natürliches Salz aus einer streng bewachten Quelle zu gewinnen. Morgan bereitet sich schon auf den nächsten Winter vor, indem er sein Grundstück mit einer extremen Methode in Weideland verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12