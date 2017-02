kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Speakeasy USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Angler fischt die Leiche des Hafenarbeiters Donny Hayes aus dem East River. Die Ermittlungen führen Beckett und Castle ins "Old Haunt", einer traditionsreichen Bar in New York. Dort stoßen sie auf einen Geheimgang, der noch aus der Zeit der Prohibition stammt und direkt zum Alkoholversteck des damaligen Bürgermeisters führt ... Alexis trifft ihre Freundin Gracie wieder - und ist geschockt, wie sehr sich diese verändert hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Jon Huertas (Javier Esposito) Jillian Clare (Gracie) Originaltitel: Castle Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Scott Williams Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

