kabel eins 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Forever In der fraglichen Nacht USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Abes Suche nach Abigail war endlich erfolgreich: Sie lebte zuletzt in einem abgelegenen Häuschen. Als er mit Henry dorthin fährt, um sich nach ihrem Verbleib zu erkundigen, finden die beiden zufällig eine skelettierte Leiche. Es handelt sich um eine junge Frau, die 1985 ermordet und in Abigails Garten verscharrt wurde. Seit dem Tag des Mordes fehlt auch von Abigail jede Spur. Was ist den beiden Frauen zugestoßen? Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Lorraine Toussaint (Lt. Joanna Reece) Tim Guinee (Teddy Graves) Originaltitel: Forever Regie: Michael Fields Drehbuch: Phil Klemmer, Matthew Miller Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 6