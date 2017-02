kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Jagd auf Graffiti-Sprayer! D 2017 16:9 HDTV Merken Am Berliner Ostbahnhof sorgen 360 Bundespolizisten für Recht und Ordnung. Zwei von ihnen, Volker Hänchen und Thomas Balzer, haben vor Kurzem zwei Sprayer erwischt. Jetzt haben sie einen Hinweis bekommen, dass in der Nacht neue Schmierereien dazu gekommen sind. Und: Doktor Sylvia Haghayegh ist seit über 15 Jahren Notfall-Tierärztin in München. Verunglückte Katzen, kranke Hunde, verletzte Wildtiere - gleich frühmorgens müssen sie und Assistent Tobi zu einem Notfall ausrücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter