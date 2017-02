kabel eins 14:00 bis 14:55 Krimiserie Navy CIS Alleingang USA 2009 16:9 HDTV Merken Direktor Vance bringt von einem Besuch in Washington eine alte Freundin mit. Taras Bruder Tyler war der beste Freund von Vance, bevor er ermordet wurde. Nun will Vance den Mord aufklären, allerdings ohne die Hilfe von Gibbs. Als Gibb erfährt, dass Tyler ein Marine war, es jedoch keine Dienstakte gibt, wird er misstrauisch. Er versucht von Vance die Wahrheit zu erfahren, doch der schweigt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Donald P. Bellisario, Don McGill, Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12