kabel eins 13:10 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Schakale USA 2009 16:9 Merken Lilly Rush und ihre Kollegen rollen den Mordfall an der 17-jährigen Schülerin Sarah Blake wieder auf, die 1976 ermordet wurde. Der Vater des Mädchens hat einen entscheidenden Hinweis gefunden, der die Detectives auf eine völlig neue Fährte bringt. Kurz vor ihrer Ermordung hatte Sarah wohl Kontakt mit den Mitgliedern einer berüchtigten Motorradgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Barry Cullison (Colin Blake) Originaltitel: Cold Case Regie: Marcos Siega Drehbuch: Taylor Elmore Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine