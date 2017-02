kabel eins 11:15 bis 12:10 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Little Big Man USA 2002 16:9 HDTV Merken Als der 16-jährige William Hope vermisst wird, vermutet die Polizei einen jugendlichen Ausreißer und kümmert sich nicht um den Fall. Doch Sozialarbeiterin Polly glaubt nicht, dass William, der kurz zuvor noch auf der Straße gelebt, zuletzt aber einen festen Job und eine nette Pflegefamilie gehabt hat, weggelaufen ist. Sie wendet sich deshalb Hilfe suchend an Danny und dessen Spezial-Team vom FBI. Bald wird klar, dass Williams vorbestrafter Bruder Aaron seine Finger im Spiel hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Dempsey Pappion (William Hope) Denise Dowse (Mrs. Ray) Originaltitel: Without a Trace Regie: Paul Holahan Drehbuch: Jacob Epstein Kamera: John Peters Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12