kabel eins 09:30 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Das kleine schwarze Buch USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als van Pelt und Rigsby mit Klein Maddy nach Hause kommen, werden sie von einem Killer erwartet, der auf sie schießt und unerkannt entkommen kann. Irgendjemand will nacheinander alle Ex-CBI-Agenten töten, deren Handys angezapft wurden. Der Kreis der Verdächtigen wird immer kleiner. Unterdessen ermittelt Patrick Jane in dem Mord an dem Farmer Dan Becker, der tot an einer Fracking-Bohrstelle gefunden wurde. Wem stand er im Weg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Tom Camarda, Christopher Faloona, Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 145 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 89 Min. Jede Regierung lügt

Reportage

ARTE 09:25 bis 10:35

Seit 54 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 09:30 bis 10:20

Seit 49 Min.