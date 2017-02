Pro7 MAXX 04:15 bis 04:35 Trickserie Pokémon Wie fängt man ein Rotom?! J 2013 16:9 HDTV Merken Unsere Freunde treffen Professor Eich, einen alten Bekannten von Ash. Er will ein Rotom fangen, um über dessen Fähigkeiten eine Forschungsarbeit zu schreiben. Rotom sind in der Lage, die Form von elektrischen Geräten anzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6

