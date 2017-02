Pro7 MAXX 20:40 bis 21:10 Comedyserie Two and a Half Men Ich verstehe USA 2003 16:9 HDTV Merken Die zauberhafte Cindy schaut regelmäßig bei Charlie vorbei, um nach dem Surfen zu duschen. Als Jake ein Tattoo auf dem Po der hübschen Blondine entdeckt, regen sich bei ihm erste pubertäre Gefühle. Judith ist fassungslos, als sie von der Beobachtung ihres Sohnes erfährt. Doch schon bald freundet sie sich mit Cindy an und begleitet sie beim Surfen - und beim Duschen. Während Charlie alles ganz locker sieht, glaubt Alan, Judith sei nun endgültig lesbisch geworden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Madison Mason (Tommy Pearson) Krista Allen (Olivia Pearson) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Lee Aronsohn, Mark Roberts Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman