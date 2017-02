Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Gib Dir keine Mühe, Charlie USA 2003 16:9 HDTV Merken Ein Blick auf die Telefonnummer des Anrufers, und Charlie weiß, ob er den Hörer abhebt oder nicht. Deshalb kommt Evelyn persönlich vorbei, um Charlie und Alan zum Abendessen einzuladen: Sie will ihnen ihren neuen Verehrer Tommy vorstellen. Doch Tommy bringt seine Tochter Olivia mit, eine Ex-Liebschaft von Charlie, die er irgendwann hat abblitzen lassen - der Abend ist ruiniert. Das ist Tage später auch Evelyns Beziehung, nachdem Tommy sie wegen einer Jüngeren verlassen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kristin Bauer van Straten (Laura) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Susan Beavers, Don Foster Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6