Pro7 MAXX 14:35 bis 14:55 Trickserie Family Guy Scharfe Köter USA 2001 Als die Griffins Lois' Vater besuchen, kommt es zu einem folgenschweren Tête-à-tête: Brian hat dessen Hund Sea Breeze geschwängert, was den empörten Mr. Pewterschmidt dazu veranlasst, vor Gericht zu gehen. Brian soll das Sorgerecht entzogen werden. Doch der ist eher bereit, sich kastrieren zu lassen, als auf seinen Nachwuchs zu verzichten. Brian hat Glück: In letzter Sekunde stellt sich heraus, dass Sea Breeze von einem anderen Hund schwanger ist ... Originaltitel: Family Guy Regie: Pete Michels Drehbuch: Ken Goin, Dave Collard Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 12