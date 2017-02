Animal Planet 08:30 bis 09:15 Dokusoap Der Katzenflüsterer Katze gut, alles gut USA 2013 Merken Putzige Wollknäule, die ihre Besitzer blutig kratzen, Samtpfoten, die das ganze Haus zum Katzenklo erklären oder verzogene Miezen, die Herrchen und Frauchen vor den Scheidungsrichter bringen: Tierverhaltensforscher Jackson Galaxy hat schon alles erlebt und vielen häuslichen Dramen mit ausgefeilten psychologischen Tricks ein Ende bereitet. In dieser Episode lässt er seine Einsätze Revue passieren und nimmt die größten Härtefälle noch einmal unter die Lupe: Welche Katzenbesitzer haben ihre Hausaufgaben gemacht und die pelzigen Mitbewohner langfristig in den Griff bekommen? Und wer ist wieder in alte, fatale Muster zurückgefallen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell