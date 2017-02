Animal Planet 06:55 bis 07:20 Dokumentation Tierische Kronzeugen Fatale Dreierbeziehung USA 2008 Merken Raubüberfall, Einbruch oder Drogenschmuggel: Wenn menschliche Zeugen fehlen, sind Tiere oft die letzte Hoffnung, einen Fall doch noch aufzuklären. Dank neuer forensischer Techniken und spezieller Untersuchungsmethoden sind Ermittler in den USA immer häufiger in der Lage, Verbrecher zur Strecke zu bringen, die sonst einer Verurteilung entgangen wären. Von beweiskräftiger Hunde-DNA über verräterische Katzenhaare bis hin zum Angriff eines Kakadus: Diese Dokumentar-Serie bringt Licht ins Dunkel ungewöhnlicher Kriminalfälle und zeigt, wie Tiere den entscheidenden Hinweis liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Witness

