Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Superbauten Wahnsinn und Visionen D 2012 Merken Visionäre, Künstler, Milliardäre und auch Diktatoren hinterlassen die wildesten, verrücktesten und wahnsinnigsten Bauten - seit Tausenden von Jahren. Was treibt Menschen zu diesen gigantischen Bauleistungen an? Liebe, Angst, religiöse Motive oder pure Geltungssucht? Häufig finden sich Wahnsinn und Visionen unter den Motiven. Die chinesische Mauer wurde im Verfolgungswahn erschaffen. Zum Schutz gegen die Nomaden aus dem Norden befiehlt der Kaiser von China, die wenig standhafte Mauer aus Lehm in eine "Große Mauer" aus Stein zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Koch Originaltitel: Superbauten Altersempfehlung: ab 12

