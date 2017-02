Phoenix 06:40 bis 07:30 Dokumentation Amerikas gefährlichste Killer Green River Killer GB 2009 Live TV Merken Der Green River Killer von Seattle hat 49 Morde an Frauen begangen, eine der größten Mordserien in der Geschichte der USA. Der Film dokumentiert, wie der Serienmörder durch einen DNA-Test überführt werden konnte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anatomy of a Takedown

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 347 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 107 Min.