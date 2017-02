SAT.1 Gold 03:55 bis 04:40 Show Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Sebastian Gruber ist angeklagt, weil er seine Freundin Lana - die Tochter seiner Psychologin - entführt haben soll. Ging es ihm von Anfang an nur um die Aufmerksamkeit von Lanas Mutter? Hat er sich in seine Psychologin verliebt und wollte er ihr durch die Entführung näher kommen? Lana glaubt jedenfalls fest an seine Unschuld. Sie hält den Ex ihrer Mutter für ihren Peiniger. Denn dem sitzen die Gläubiger im Nacken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

