SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Schwerkraft des Mordes D 1992 16:9 Merken Der junge Maler Josef Mackiewitz erzielt mit seinen Bildern auf dem internationalen Kunstmarkt Schwindel erregende Preise. Nach einer spektakulären Auktion findet die Polizei den Maler erschossen in seinem Atelier auf. Sawatzki stößt am Tatort auf einen roten Wollfussel als einziges Indiz. Kunstkenner Fried hilft seinem Freund Wolff, die Hintergründe der außergewöhnlichen Verkaufserfolge aufzuklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Martina Gedeck (Anna Corell) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12

