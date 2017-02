SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Tod des Showstars USA 1985 Merken Jessica ist zu Besuch bei ihrer alten Schulfreundin Peggy in Palm Springs. Auf den ersten Blick führt Peggy ein aufregendes und glamouröses Leben, denn sie ist mit dem berühmten Musiker Johnny Shannon verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm. Doch Shannon ist ein aufbrausender, jähzorniger Egozentriker, und Peggy ist zutiefst unglücklich. Als ihr Mann ermordet wird, gibt es etliche Verdächtige, denn er hatte aufgrund seines schwierigen Wesens zahlreiche Feinde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Ed Ames (Johnny Shannon) Joey Bishop (Buster Bailey) Joseph Bottoms (Mickey Shannon) Joseph Cali (Vic LaRosa) Ken Howard (Det. Sgt. Barnes) Piper Laurie (Peggy Shannon) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Arthur Allan Seidelman Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12