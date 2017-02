SAT.1 Gold 11:05 bis 11:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Tod eines Schriftstellers USA 1985 Merken Jessica Fletcher ist auf einer Buchpreisverleihung, bei der auch ihr alter Freund, der Dichter Horace Lynchfield, zugegen ist. Als Horace, der gern tief ins Glas schaut, in Streit mit dem unbeliebten Zyniker Hemsley Post gerät, dessen literarischer Stern sinkt, zieht sich Post auf sein Hotelzimmer zurück. Am anderen Morgen ist er tot - und der Verdacht fällt unweigerlich auf Horace. Doch Jessica glaubt an seine Unschuld und hat ganz andere Tatverdächtige im Visier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Paul Sand (Horace Lynchfield) Robert Reed (Adrian Winslow) Ron Masak (Lt. Meyer) Pat Harrington Jr. (Mel Comstock) Vincent Baggetta (Frank Lapinski) Kenneth Mars (Hemsley Post) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Crane Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Dennis Dalzell Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12