SAT.1 Gold 05:10 bis 06:00 Serien Bonanza Dan Logan wird Weidesheriff USA 1969 Merken Die Viehdiebstähle nehmen dramatische Ausmaße an. Die Ranchervereinigung stellt Dan Logan als Weidesheriff an. Für jeden überführten Viehdieb bekommt er 300 Dollar. Er fängt vier Männer. Doch die werden vom Richter freigesprochen. Dan ist sauer: Da er bald heiraten will, könnte er das Geld gut gebrauchen. Nun bietet ihm Rancher Slater ein gutes Geschäft an. Dan Logan ahnt nicht, dass ihm jemand eine Falle stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) David Canary (Candy) Steve Forrest (Dan Logan) Miriam Colon (Anita Leyvas) Charles Bail (Ike Kels) Originaltitel: Bonanza Regie: Leon Benson Drehbuch: David Dortort, Carey Wilber Kamera: Ted Voigtlander Musik: David Rose