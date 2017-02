ARD alpha 04:15 bis 04:45 Dokumentation Der Letzte seines Standes? Der Türmer von Nördlingen D 1997 16:9 Live TV Merken Seit es Städte gibt, gibt es Türmer und Nachtwächter. Bis um 1900 waren sie in allen europäischen Städten für den Schutz der Bürger verantwortlich. Der dienstälteste Türmer in Deutschland und mit 81 Jahren auch der Älteste von ganz Europa, Johann Lutzeier, beendet seinen Dienst auf dem Turm der Nördlinger St. Georgskirche. Er weiß aus alten Zeiten zu berichten, nennt seine Pflichten und sieht die Bürger und ihre enge Welt aus ganz anderer Perspektive. Seit es Städte gibt, gibt es Türmer und Nachtwächter. Bis um 1900 waren sie in allen europäischen Städten für den Schutz der Bürger verantwortlich. Der dienstälteste Türmer in Deutschland und mit 81 Jahren auch der Älteste von ganz Europa, Johann Lutzeier, beendet seinen Dienst auf dem Turm der Nördlinger St. Georgskirche. Er weiß aus alten Zeiten zu berichten, nennt seine Pflichten und sieht die Bürger und ihre enge Welt aus ganz anderer Perspektive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Letzte seines Standes?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. Deadly Cargo

Thriller

Tele 5 03:20 bis 05:00

Seit 71 Min.