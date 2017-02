ARD alpha 02:50 bis 03:20 Dokumentation Der Letzte seines Standes? Der Glockenschweißer aus Nördlingen D 2005 16:9 Live TV Merken Hans Lachenmeyer ist Senior seiner Firma, der einzigen von der Fachwelt anerkannten Glockenschweißerei der Welt im bayerischen Nördlingen. Seit über 75 Jahren nimmt man sich hier gesprungener Glocken an. 1951 erwarb Hans Lachenmeyer für diese Restaurierungsart das Patent, das der heute 68-Jährige inzwischen an seinen Sohn Thomas weitergegeben hat. Rund 3600 historisch wertvollen Glocken aus aller Welt haben die Lachenmeyers "ihre Stimmen" wieder zurückgegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Letzte seines Standes?

