ARD alpha 19:00 bis 19:30 Diskussion Denker des Abendlandes Heraklit und Parmenides D 16:9

Die größten Errungenschaften in Wirtschaft und Kultur in Europa verdanken wir großen Denkern. Es sind Persönlichkeiten, die mit Ihren Ideen das Verständnis der Welt vertieft und verändert haben. Die meisten von Ihnen waren Philosophen und Naturforscher, dann aber auch Theologen und später Naturwissenschaftler. Sie haben seit den Anfängen im antiken Griechenland die fruchtbarsten Impulse für die Entwicklung hin zu einem modernen Europa gegeben. Ohne sie hätte Europa keine kulturelle Identität und kein geistiges Erbe, aus dem auch künftige Generationen schöpfen können. Der Physiker Harald Lesch und der Philosoph Wilhelm Vossenkuhl haben sich mit der Reihe "Denker des Abendlandes" zur Aufgabe gesetzt, auf diese Persönlichkeiten aufmerksam zu machen und ihre Ideen und Gedanken in verständlicher Weise zu vermitteln.

Moderation: Harald Lesch, Wilhelm Vossenkuhl
Gäste: Gäste: Mit Harald Lesch und Wilhelm Vossenkuhl
Originaltitel: Denker des Abendlandes