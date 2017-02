Kabel1 Doku 02:25 bis 03:10 Dokumentation Megaschiffe - Giganten der Meere Peace in Africa: Die schwimmende Diamantenmine CDN 2009 16:9 HDTV Merken Eine Hightech-Düse saugt Kies vom Grund des Meeres, der voller Diamanten steckt und transportiert ihn hinauf aufs Mutterschiff - das ist die Peace in Africa, eine schwimmende Diamantenmine und gleichzeitig die größte ihrer Art. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships

