Kabel1 Doku 23:25 bis 00:15 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Der Heilige Gral GB 2014 16:9 HDTV Viele suchten erfolglos nach dem Heiligen Gral, dem Becher, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl trank. Nun glaubt ein Forscher, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, den Standort des Grals ausfindig gemacht zu haben. Ein geheimnisvoller Ritterorden spielt dabei eine Schlüsselrolle. Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12