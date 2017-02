Kabel1 Doku 21:50 bis 22:40 Dokumentation Ross Kemp: Die gefährlichsten Gangs der Welt Belize - Umschlagplatz für Kokain GB 2010 16:9 HDTV Merken Belize ist nur ein kleines Land mit seinen 300.000 Einwohnern. Doch schon Ende der 1980er Jahre wurde es zum Kokain-Umschlagplatz auf dem Weg von Kolumbien in die USA. Seitdem gibt es auch ein großes Gang-Problem - die Mordrate pro Einwohner ist mittlerweile fünf Mal so hoch wie in den USA! Ross Kemp beleuchtet den täglichen Krieg aus beiden Perspektiven - die der Polizei und die der Gangs ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ross Kemp Originaltitel: Ross Kemp on Gangs Regie: Ewan Thompson, Krishna Govender, Anuar Arroyo, Andrew Mullins Musik: Bella Saer