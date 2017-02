ProSieben 04:10 bis 05:50 Komödie Jein, ich will USA 1999 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenige Stunden vor seiner Hochzeit gerät Roland in ein emotionales Chaos. Er muss immer wieder an seine Erlebnisse mit seiner ersten Freundin Tanya an der Highschool denken. Zusammen mit zwei alten Freunden, Mike und Slim, schwelgt er in romantischen Erinnerungen an die 80er Jahre, ihre Musik und die heißen Mädchen von damals. Unter dem Geleitschutz seiner Freunde beschließt Roland, seiner Jugendliebe Tanya vor seiner Heirat noch einmal einen Besuch abzustatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Roland) Omar Epps (Mike) Richard T. Jones (Slim) Sean Nelson (Junge Mike) Sanaa Lathan (Alicia) Lisa Raye (Lisa) Trent Cameron (Junge Roland) Originaltitel: The Wood Regie: Rick Famuyiwa Drehbuch: Rick Famuyiwa Kamera: Steven Bernstein Musik: Robert Hurst Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 159 Min. Brothers

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:58

Seit 94 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.