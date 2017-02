ProSieben 17:00 bis 18:00 Magazin taff Miami Girls (3) D 2017 16:9 HDTV Merken Im sonnigen Miami wagen Sophia Wollersheim und die Ex-Yotta Maria Hering einen Neuanfang. Sie ziehen in eine gemeinsame WG und wollen fernab der Heimat ohne Männer neu durchstarten. "taff" hat die beiden It-Girls in ihrer neuen Residenz besucht. Und: Trumps Handschrift In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale, Thore Schölermann Originaltitel: taff