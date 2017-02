ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Der Besuch der alten Dame USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon ist schrecklich aufgeregt: Seine geliebte Großmutter kommt zu Besuch und er freut sich darauf, sie endlich seinen Freunden vorzustellen. Für Amy wird das Kennenlernen allerdings zu einer echten Herausforderung ... Im Comicbuchladen begegnet Raj der Drehbuchautorin Claire. Als sie ihn bittet, ihr bei der Entwicklung ihrer Story zu helfen, hadert er mal wieder mit seiner Beziehung zu Emily. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6