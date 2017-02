ProSieben 12:55 bis 13:25 Comedyserie New Girl Halloween USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken An Halloween jobbt Jess in einem Spukschloss am Jahrmarkt. Während sie ihrem Sexpartner Sam als Zombie verkleidet ihre Liebe gestehen will, verarbeitet Schmidt die Trennung von seiner Ex Cece. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit beleidigt und mobbt er Robbie, ihren neuen Freund. Von seiner Jugendliebe Amalia erhofft sich Nick die großen Gefühle. Bei ihrem ersten Wiedersehen nach dem College schwelgen die beiden in Erinnerungen. Doch gibt es am Ende Süßes oder Saures? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zooey Deschanel (Jessica Day) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Maria Thayer (Amelia) Kali Hawk (Shelby) Originaltitel: New Girl Regie: Jesse Peretz Drehbuch: David Iserson, Elizabeth Meriwether, Rebecca Addelman Kamera: Russ Alsobrook Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 6