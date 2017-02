ProSieben 10:10 bis 10:40 Comedyserie Baby Daddy Folge: 30 Feuriger Start USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bonnie startet ihre Karriere als Maklerin. Leider lässt Ben ihre erste zu vermietende Wohnung versehentlich in Flammen aufgehen. Derweil hat Riley richtig Stress: Die Kanzlei, in der sie arbeitet, vertritt den skandalträchtigen Reverend Stockwell. Riley wird damit beauftragt, ihre schützende Hand über dessen Tochter Piper zu halten und dafür zu sorgen, dass sie "weiterhin" auf dem Pfad der Tugend wandelt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Bilodeau (Benjamin Bon Jovi "Ben" Wheeler) Tahj Mowry (Tucker Dobbs) Derek Theler (Daniel "Danny" Wheeler) Melissa Peterman (Bonnie Wheeler) Chelsea Kane (Riley Perrin) Lucy Hale (Piper Stockdale) Maria Canals-Barrera (Carol Beltran) Originaltitel: Baby Daddy Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Vince Cheung, Ben Montanio Kamera: Paul Maibaum

