ProSieben 08:30 bis 08:55 Comedyserie Two and a Half Men Das Leben ist kein Musical USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Kate, Waldens neue Freundin, ist in New York, um dort ihre Entwürfe zu präsentieren. Als Alan seinen Freund besucht, trifft ihn fast der Schlag: Walden ist völlig verwahrlost und macht sich schwere Vorwürfe, Kate seine wahre Identität verschwiegen zu haben. Alan überzeugt ihn, seiner Herzensdame endlich die Wahrheit zu sagen. Gesagt, getan! Kurz vor ihrer Modenschau konfrontiert Walden sie mit den Tatsachen - Kate ist schockiert und lässt ihn stehen ... Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Brooke D'Orsay (Kate) Sofia Mattsson (Inga) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Alissa Neubauer, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12