ProSieben 07:10 bis 07:35 Comedyserie 2 Broke Girls Der erste Schultag USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erster Schultag für Max - doch der Start in der Konditorenausbildung ist etwas holprig für die forsche Kellnerin. Auf dem Weg zum Unterricht wird ihr die Tasche geraubt. Caroline, die von nun an im Sekretariat der Schule arbeitet, bekommt bei dem Gerangel eine Ladung Kaffee auf ihre hübsche weiße Bluse geschüttet. Das und ihre wenig anspruchsvollen neuen Aufgaben frustrieren die Blondine. So chaotisch machen die beiden Freundinnen keinen guten Eindruck ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Eric Andre (Deke) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Patrick King Altersempfehlung: ab 12

